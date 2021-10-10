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زعيم العصائب: نحتاج إلى شخصية اقتصادية لرئاسة الحكومة المقبلة

Category: سیاسة

Date: 2021-10-10T05:58:45+0000
زعيم العصائب: نحتاج إلى شخصية اقتصادية لرئاسة الحكومة المقبلة

شفق نيوز/ أكد زعيم حركة عصائب الحق قيس الخزعلي، يوم الاحد، حاجة العراق إلى رئيس وزراء لشخصية ذات توجه اقتصادي لرئاسة الحكومة المقبلة، وليس توجهاً "سياسيا أو أمنياً".

وقال الخزعلي في تصريحات لعدد من وسائل الاعلام بينها وكالة شفق نيوز، بعد ان ادلى بصوته في عملية الاقتراع العام، "نتمنى بداية جدية بعد معاناة، لأن العراق يستحق مستقبل افضل"، معرباً عن امله من العراقيين "لأن تكون مشاركتهم كثيفة".

وأضاف "لأكثر من سبب يجب أن تكون المشاركة كثيفة، لأنهم يستحقون مستقبل افضل، والانتخابات هي الطريقة الوحيدة لتغيير الوضع، أما السبب الثاني فهو تلبية دعوة المرجعية الدينية العليا للمشاركة".

وأضاف "نتمنى ان تكون نسبة التصويت العام لاتقل عن الخاص"، لافتاً إلى أن "الدور الدولي مهم ويعطي اطمئنان وننتظر النتائج".

وأشار إلى أن "هذه الانتخابات تأتي بعد استقالة حكومة وتظاهرات، وهي انتخابات في ظرف استثنائي"، مبيناً أن "تشكيل الحكومة سيأخذ مسارات ونقاشات، ونفضل أن يكون رئيس الوزراء شخصية اقتصادية، ولانحتاج الى سياسية، لأن الوضع يتجه نحو الهدوء خاصة بعد التقارب السياسي الايراني السعودي في المنطقة، كما أننا لانعاني من مشاكل امنية، بل نعاني من وضع اقتصادي".  

كما شدد الخزعلي، على ضرورة "مطابقة العد الالكتروني مع ماموجود في صندوق الاقتراع ضمن العد اليدوي، في حال حصول مفارقات بنسب الاصوات".  

 

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