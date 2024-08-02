زعيم التيار الصدري يطالب الحكومة العراقية باتخاذ موقف من الدول "المطبّعة" مع إسرائيل

شفق نيوز/ طالب زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، يوم الجمعة، الحكومة العراقية إلى اتخاذ موقف دبلوماسي من الدول "المطبّعة" مع إسرائيل، فيما دعا الدول العربية والإسلامية إلى مقاطعة البضائع الإسرائيلية وقطعت علاقاتها معها.

وقال الصدر في تغريدة على حسابه في منصة "X"، تابعتها وكالة شفق نيوز "كخطوة أولى: أطالب الدول العربية والإسلامية المطبعة مع العدو الصهيوني بغلق السفارة الإسرائيلية ومقاطعة منتوجاتها مقاطعة شاملة".

وأكد على "العمل على استصدار قرارات صارمة من قبل جامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي للضغط على مجلس الأمن والأمم المتحدة لاتخاذ ما يلزم ضد الإرهاب الصهيوني الغاشم، وخصوصاً بعد الاستهتار الإرهابي الصهيوني في الشرق الأوسط الذي استضعفته.. وإلا فلات حين مندم".

وأضاف "وحسب فهمي إن أي دولة لا تقاطع ولا تغلق السفارة فعلى الحكومة العراقية والبرلمان العراقي اتخاذ اللازم دبلوماسياً ودولياً.. دعماً للمستضعفين في مشارق الأرض ومغاربها".