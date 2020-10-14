زعيمان سياسيان "الداعم الوحيد للكاظمي".. فماذا عن مواثيق الصدر؟

شفق نيوز/ رأى خبير في الشأن السياسي، أن الداعم الوحيد لرئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، هو زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، فيما بين قيادي في تحالف القوى العراقية ان "مواثيق الصدر" لا تتضارب مع الورقة البيضاء التي أصدرها الكاظمي.

بالتفاصيل.. وصول ورقة الكاظمي البيضاء إلى مجلس النواب العراقي

واعلن زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر امس الثلاثاء، عزمه إطلاق ثلاثة مواثيق قال إنها تخص التظاهر السلمي، والجهاد الوطني والإصلاح السياسي، في وقت قدم فيه رئيس الحكومة مصطفى الكاظمي، ورقة اصلاحية سميت "الورقة البيضاء"، تم تقديمها إلى البرلمان لمناقشتها والتصويت عليها.

الصدر يطلق توليفة مواثيق ويضع ضوابط لتطبيقها



ويقول الخبير في الشأن السياسي العراقي فاضل أبو رغيف، لوكالة شفق نيوز، ان "الداعم الوحيد المتبقي في الساحة السياسية لرئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، هو زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر وزعيم تيار الحكمة عمار الحكيم".

وبين أبو رغيف ان "مواثيق زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، جاءت لدعم الورقة البيضاء الحكومية، وهذه المواثيق ليس فيها أي تضارب مع ورقة الكاظمي".

وأضاف ان "مواثيق الصدر، جاءت بعد ساعات من الإعلان عن الورقة البيضاء، وهو لم ينتقدها ولهذا جاءت المواثيق داعمة ومكملة لها".

من ناحيته؛ بيّن القيادي في تحالف القوى العراقية علي العيساوي، في حديث مع وكالة شفق نيوز، ان "مواثيق زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، لا تتضارب مع الورقة البيضاء، بل هي دعم لوجود الدولة، خصوصاً مع مرور العراق بمرحلة خطرة بسبب الأزمة المالية والصحية".







