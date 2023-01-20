زعماء وقادة دول وسفارات يتغنون بالعراق فرحاً بنيل كأس الخليج

شفق نيوز / هنأ زعماء وقادة دول وحكومات عربية، إضافة إلى بعثات دبلوماسية أجنبية وعربية، يوم الجمعة، العراق وشعبه، عقب تحقيق المنتخب الوطني لكرة القدم، بطولة كأس الخليج العربي التي استضافت نسختها الـ25 مدينة البصرة.

وكتب رئيس الوزراء الإماراتي حاكم دبي، محمد بن راشد، في تغريدة له على تويتر: "فرح العراق اليوم بعد طول صبر وانتظار، وفرحت معه الشعوب والقلوب، كلنا اليوم عراقيين في الفرحة، وكلنا اليوم عراقيين في الانتصار".

وأضاف بن راشد: "مبروك كأس الخليج العربي يا أهلنا وأحبابنا، وشكراً أهل البصرة وأهل العراق على حسن التنظيم والاستضافة".

من جانبه، بعث أمير الكويت نواف الأحمد الصباح، برقيتي تهنئة إلى الرئيس العراقي عبد اللطيف جمال رشيد، وإلى رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، أعرب فيهما عن خالص تهانيه بفوز المنتخب العراقي لكرة القدم في دورة كأس الخليج العربي الخامسة والعشرين التي استضافتها البصرة، خلال الفترة من 6 وحتى 19 كانون الثاني/يناير 2023.

وأشاد الصباح، بـ"الروح العالية وبالتنافس الأخوي التي تحلت بها كافة المنتخبات المشاركة في هذه البطولة وبمستوى الأداء الفني الرفيع الذي أداه المنتخب العراقي والذي أهله للفوز بكأس البطولة، وكذلك بالاستعدادات والإمكانيات الكبيرة التي وفرها العراق لاحتضان دورة (خليجي25)".

وثمن أمير الكويت، التسهيلات التي وفرها العراق للمنتخبات المشاركة كافة لاحتضان هذه الدورة وما تميزت به من تنظيم رياضي وإداري وإعلامي رفيع المستوى، عكس الوجه الحضاري المرموق للعراق.

بدوره، عبّر رئيس مجلس النواب الأردني، أحمد الصفدي، عن أطيب التهاني للمنتخب العراقي، بفوزه ببطولة كأس الخليج، وتمنى حظاً أوفر لسلطنة عُمان.

وكتب الصفدي، في تغريدة له على تويتر، نشرها الحساب الرسمي لمجلس النواب الأردني: "نبارك للأشقاء العراقيين نجاح التنظيم في البصرة، حيث سعدنا برؤية منتخبات الخليج العربي بحدث رياضي يستضيفه العراق، ما يعكس حالة الأمن والاستقرار التي نسأل الله دوامها لأرض الرافدين".

في غضون ذلك، هنأ أمين عام جامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، المنتخب العراقي بالفوز بكأس الخليج العربي25، كما هنأ العراق لنجاحه في استضافة البطولة، مؤكدًا أن الرياضة سبيل مهم لتعزيز أواصر الصداقة والمحبة بين الشعوب العربية، بحسب تغريدة له.

في المقابل، تقدمت السفارة السعودية في بغداد، بالتهنئة لحكومه وشعب العراق، لاحراز المنتخب الوطني المركز الاول وتتويجه بطلاً لنهائيات خليجي 25 في البصرة.

في حين، بارك السفير الإيراني لدى العراق، محمد كاظم آل صادق، للشعب العراقي هذا الفوز الذي قال إنه يعكس إرادة الشباب وعزيمتهم في الوصول إليه.

وأشار آل صادق، في تغريدة نشرها عبر حسابه الشخصي في تويتر، إلى أن "شباب العراق قادر على أن يحقق النمو والتقدم في مختلف الميادين العلمية والصناعية والتكنلوجية وأن يحرز النجاحات لبلده بنفس الروحية التي أظهرها في الرياضة".

كما تقدمت السفارة الروسية في بغداد، بأخلص وأصدق التهانئ إلى الشعب العراقي بمناسبة فوزه في بطولة كأس الخليج 25، مردفة بالقول: "عاش المنتخب العراقي.. عاش أسود الرافدين.. عاش شعب العراق الحبيب".