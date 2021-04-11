رئيس وأعضاء المحكمة الاتحادية يؤدون اليمين الدستوري أمام رئيس الجمهورية

شفق نيوز/ أدى رئيس وأعضاء المحكمة الاتحادية، يوم الاحد، اليمين الدستوري أمام رئيس الجمهورية برهم صالح.

وقال رئيس الجمهورية برهم صالح خلال تأدية اليمين؛ أن "العراق اتخذ خطوة مهمة نحو استكمال متطلبات إحدى أهم مؤسساته الدستورية".

واضاف صالح؛ أن المحكمة الاتحادية هي الحارس الأمين للنظام الديموقراطي وحماية الحقوق والحريات العامة وضمان نفاذ القانون وصيانة الدستور، والرقابة على دستورية القوانين والأنظمة.

وكان رئيس الجمهورية برهم صالح، اصدر يوم السبت (10 نيسان الجاري)، مرسوما جمهوريا بتعيين رئيس وأعضاء المحكمة الاتحادية العليا.

وبحسب وثيقة من صفحتين وردت لوكالة شفق نيوز؛ أن رئيس الجمهورية وقع على مرسوم يضم أسماء 12 قاضيا لتولي مهامهم في المحكمة الاتحادية العليا.

وبحسب المرسوم؛ فأن القاضي جاسم العميري سيتولى منصب رئاسة المحكمة فضلا عن 8 قضاة أعضاء أصلاء في المحكمة، فيما ضم المرسوم أيضا 3 أعضاء احتياط.