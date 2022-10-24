رئيس وزراء عراقي سابق يتنبأ: سيدخل المتظاهرون بيوتنا ويسحلونا 

شفق نيوز/ نقل وزير الاتصالات العراقي السابق محمد توفيق علاوي، اليوم الاثنين، عن أحد رؤساء الحكومات العراقية السابقة نبوءته، بدخول المتظاهرين الى منازل المسؤولين في المنطقة الخضراء ببغداد ، و"سحلهم" في الشوارع.

وكتب علاوي، وهو مكلف سابق بتشكيل مجلس وزراء، مقالاً عبر موقع فيسبوك، جاء بعنوان "سيدخل المتظاهرون إلى بيوتنا في المنطقة الخضراء ويسحلونا في الشوارع"، اطلعت عليه وكالة شفق نيوز.

وقال علاوي، "إذا كان همهم المصلحة الشخصية ومصلحة احزابهم على حساب مصلحة الوطن والمواطن فمن الطبيعي أن يتنازعوا وتختلف كلمتهم و يسعى كل منهم للاستحواذ على أكبر عدد من الوزارات والمناصب، والنتيجة الطبيعية كما شهدناها هي امتلاء جيوبهم على حساب عامة الشعب الذين يعانون من الفقر والمجاعة وشظف العيش وانزلاق البلد إلى مهاوي سحيقة ودماره خلال فترة بسيطة.

وأضاف أما إذا كان همهم مصلحة الوطن والمواطنين فمن الطبيعي أن تجتمع كلمتهم حول أشخاص مهنيين كفوئين نزيهين مخلصين محبين لبلدهم وشعبهم، وهذا سيؤدي الى تحقيق نهضة كبرى في البلد وتطوره وازدهاره وتوفير بحبوحة من العيش للعوائل العراقية وتحقيق السعادة والرفاه في بضع سنين.

وتابع علاوي قائلاً، "إني أخشى في الحالة الأولى أن تتحقق نبوءة احد رؤساء الوزراء السابقين حين قال لي بالنص الحرفي «إن استمر الوضع فسيدخل المتظاهرون الى بيوتنا في المنطقة الخضراء ويسحلونا في الشوارع» !!!!!!!".