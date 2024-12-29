رئيس وزراء العراق يتلقى دعوة رسمية لزيارة اليابان

شفق نيوز/ تلقى رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، يوم الأحد، دعوة رسمية لزيارة اليابان.

وقال مكتبه الاعلامي، في بيان ورد الى وكالة شفق نيوز، إن السوداني استقبل، اليوم، السفير الياباني الجديد لدى العراق أكيرا إندو، بمناسبة تسنمه مهام عمله، وتلقى دعوة من رئيس الحكومة اليابانية لزيارة طوكيو قدمها له السفير.

ونقل البيان عن السوداني، تأكيده تطلع العراق إلى المزيد من تعزيز أواصر التعاون الثنائي المشترك بين البلدين، وتقوية الشراكة البناءة في مختلف مجالات التنمية، لما فيه مصلحة شعبي العراق واليابان.

وأشار السوداني إلى أهمية الدور الذي يمكن أن تؤديه اليابان كعضو فعال على الساحة الدولية، في ما يتعلق بوقف العدوان على غزّة، ودعم الاستقرار في لبنان، وإغاثة الشعب الفلسطيني الذي يتعرض إلى إبادة ممنهجة، فضلاً عن دورها في منع اتساع الصراع في الشرق الأوسط، وتقوية جهود الاستقرار والتهدئة.