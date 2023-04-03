رئيس وزراء العراق: بعض الشركات النفطية ابتزت كوردستان

شفق نيوز/ أكد رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، يوم الاثنين، أن إقليم كوردستان اضطر للتعاقد مع شركات نفط خلال عام 2014 لعدم وجود موازنة، لافتا الى أن تلك العقود فيها "غبن وابتزاز".

وقال السوداني، لبرنامج "المقابلة" عبر قناة الجزيرة القطرية، إن حكومته "قد توصلت لاتفاق مع اربيل وتم تضمينه في قانون الموازنة"، موضحا أن "قانون النفط والغاز سينظم العلاقة مع اربيل، فضلا عن كثير من المحافظات، وسيشرع خلال 6 أشهر أو أكثر".

وأشار إلى أن "بعض الشركات النفطية ابتزت اقليم كوردستان"، معتبرا أن "الإقليم اضطر للذهاب الى عقود فيها نوع من الإذعان والغبن الواضح، ووصل إلى حد الابتزاز سيما في فترة الحرب على داعش عام 2014 وتوقف الموازنة، ما أضطر الى تمشية الامور".

وأضاف أن "الموازنة ستنهي هذه المشاكل"، مؤكدا أن "الموازنة الثلاثية ستمنع المساومات والابتزاز التي تحدث مع كل عام"، وأن حكومته "نفذت التزاماتها في البرنامج الحكومي بنسبة 31%".

وأشار رئيس الوزراء إلى أن "العراق خرج من عنق الزجاجة وحقق نصرا على الإرهاب، والعملية السياسية تشهد بناءات إيجابية، لكن هناك اليوم مشكلة البطالة والفساد والخدمات"، مؤكدا "ضرورة الإصلاحات الاقتصادية مثل تفعيل القطاعات والاستفادة من الثروات الطبيعية".

وأوضح أن "العراق ليس بلدا نفطيا فقط، بل يمكن أن يكون بلدا زراعيا وصناعيا"، مشددا على أن "تقوم العملية على رؤية وفلسفة جديدة وليس على رؤية النظام الاشتراكي".