رئيس وزراء اسبانيا يشيد "بالاصلاحات الاقتصادية" لحكومة الكاظمي

شفق نيوز/ أشاد رئيس وزراء اسبانيا بيدرو سانشيز، يوم الاثنين، "بالاصلاحات الاقتصادية" لحكومة الكاظمي بحسب بيان صدر عن الاخير.

وقال مكتب الكاظمي في بيان ورد إلى وكالة شفق نيوز، إن رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي تلقى، اليوم، اتصالاً هاتفياً من نظيره الإسباني بيدرو سانشيز، جرى خلاله بحث العلاقات الثنائية بين البلدين، وسبل تعزيز التعاون المشترك.

وبحث الجانبان، خلال الاتصال، وسائل تعزيز التعاون بين العراق وإسبانيا في قطاعات الأمن، والاقتصاد، والصناعة، والثقافة، والاستثمار، فضلاً عن مكافحة الإرهاب، وجذور التطرّف.

ووفق البيان، فقد أعرب الكاظمي لنظيره سانشيز عن تقدير العراق حكومة وشعباً لما قدّمته إسبانيا من تسهيلات خلال أزمة جائحة كورونا.

من جانبه أشاد سانشيز، بحسب ما أفاد به البيان، بالإصلاحات الاقتصادية والإدارية التي أنجزتها حكومة السيد الكاظمي في وقت قياسي، وما تجسد في الورقة البيضاء التي قدمتها الحكومة كمنهاج في هذا المجال.