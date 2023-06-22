رئيس هيئة النزاهة: مؤسسات عراقية رسمية تصدر بيانات لـ"طمطمة" الفساد ومنها سرقة القرن

شفق نيوز/ اتهم رئيس هيئة النزاهة القاضي حيدر حنون، يوم الخميس، مؤسسات رسمية عراقية (لم يسمها) بإصدار بيانات لـ"طمطمة الفساد" والتستر على الفاسدين.

وقال القاضي حنون في مؤتمر صحفي عقده اليوم، إن إصدار بعض المؤسسات الرسمية بيانات طمطمة الفساد التي تحمي الفاسدين، وتحرض المنتفعين من الفساد على التظاهر ضد هيئة النزاهة الاتحادية، والعمل الذي تجريه بالتوأمة والشراكة مع القضاء العادل في مكافحة الفساد لقطع ايادي الفاسدين حتى لكلي لا تصل الى مال الشعب".

وأضاف أن "هذا العمل جزء من الفساد، بل هو الفساد بعينه، وهذه البيانات وهذه الأعمال التي قامت بها نفس المؤسسات، ولا سيما المؤسسات المالية لمنع وصول الاجهزة الرقابية لمال الشعب وحمايته، وهي التي فتحت الباب امام اكبر جريمة اكتشفناها لغاية الآن هي سرقة الامانات الضريبة، وسرقة الودائع الجمركية".

وتابع القاضي حنون "سنقاضي ونحاسب كل من يخالف القانون ويصدر بيانات غير صحيحة لدعم الفاسدين، وحث المنتفعين من الفساد على التظاهر والاعتراض على هيئة النزاهة الاتحادية".