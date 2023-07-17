رئيس هيئة النزاهة لشفق نيوز: إجراءات "سرية" في الامارات وتركيا تخص صفقة القرن

شفق نيوز/ كشف رئيس هيئة النزاهة الاتحادية حيدر حنون، اليوم الاثنين، عن استمرار العمل لاسترداد الأموال والمطلوبين بـ"سرقة القرن"، فيما بيّن ان بعض الدول التي يجري التعامل معها تشترط "سرية" استرداد المطلوبين.

وقال حنون لوكالة شفق نيوز، بشأن "صفقة القرن" واسترداد الأموال العراقية، "لا زلنا نعمل بشكل سري على الحسابات في دولة الإمارات وتركيا ودول أخرى كثيرة، وكذلك يجري استرداد المتهمين المشتركين في جريمة سرقة الأموال بالتعاون مع بعض الدول".

وأضاف حنون "لا نستطيع الكشف عن الملفات لان ذلك قد يؤدي إلى تعثر بعملية استرداد المتهمين، وكي لا تقوم تلك الدول بالامتناع عن إعادة المتهمين إلى العراق"، مبينا ان "بعض الدول اشترطت أن يكون هذا الاسترداد سري وان لا يتم كشفه للرأي العام".

وتابع رئيس هيئة النزاهة الاتحادية أن "الحسابات الموجودة في الإمارات أحدها يعود للمدير العام للضرائب السابق الموقوف حاليا بتهمة سرقة الأمانات الضريبة"، لافتا الى " وجود متابعة من قبل هيئة النزاهة لاسترداد الأموال الموجودة في الإمارات وتركيا ودول أخرى".

وكان رئيس هيئة النزاهة أعلن، اليوم الاثنين، استرداد نحو 4 آلاف عقار عائدة للدولة في محافظة النجف، و10 ملايين دولار و سيارتين فاخرتين من مدير تقاعد الانبار السابق ومعاون محافظ بغداد الحالي.

وتم الكشف عن "سرقة القرن: وهي ضمانات ضريبية سرقت بمقدار 3 تريليونات و 7 مليارات دينار، بحسب رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، في 3 نيسان 2023، مبينا ان " فيها حماية وغطاء رسميا حكومي والقضاء يتحدث عن وجود شبكة من كبار المسؤولين في الحكومة السابقة اسهموا بالتغطية وتقديم التسهيلات لشبكة من السراق استولت على هذه الأموال".

كما ذاع اسم نور زهير كأبرز الاسماء التي استولت على هذه الاموال