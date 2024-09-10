رئيس هيئة النزاهة: تقدم العراق أربع مراتب بتصنيف الدول الأكثر فساداً

شفق نيوز/ صرّح رئيس هيئة النزاهة القاضي حيدر حنون، يوم الثلاثاء، بتقدم العراق أربع مراتب ضمن تصنيف الدول الأكثر فساداً بالعالم، داعيا إلى تعاونٍ إقليميٍّ دوليٍّ لرسم استراتيجيات النزاهة ومكافحة الفساد.

وقال القاضي حنون في كلمة له خلال المنتدى العربي لتعزيز الشفافية والحكم الرشيد المنعقد في بغداد، إنه "تمت دراسة تقرير مؤشرات مدركات الفساد الصادرة عن مؤسسة الشفافية الدولية للعام 2023 بجوانبه كافة، والذي اظهر العراق على مؤشرات مدركات الفساد".

وأكد أن، "العراق حلَّ بالمرتبة السابعة عربيا وبالمرتبة الـ153 عالمياً من بين 180 دولة مدرجة ضمن قائمة المنظمة بعد ان حصل على الدرجة 23 من اصل 100 درجة"، مضيفا أن "العراق تقدم في الترتيب اربع مراتب بعد أن كان ترتيبه 157 في العام 2022".

واحتل العراق المرتبة 157 عالميا بين 180 دولة ضمن مؤشرات مدركات الفساد الذي أصدرته منظمة الشفافية الدولية في العام 2021، مما يؤكد أن البلاد تعاني من مشكلة متفاقمة دون أن تحدد المنظمة أرقاما دقيقة لحجم الفساد في البلاد.

وأثنى القاضي حنون في كلمته بـ"التعاون الكبير"، مع الشفافية الدولية، متعهدا بـ"خطوات علمية لتحسين مرتبة العراق ضمن تقرير مدركات الفساد الذي تصدره".

وتابع رئيس هيئة النزاهة بالقول إن: جمهورية العراق امتثلت لمقررات الاتفاقيات الدولية والإقليمية لمكافحة الفساد ونأمل منهم مزيداً من التعاون.