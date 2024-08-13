رئيس هيئة النزاهة: العراق سيكون منطلقا للتغيير في المنطقة عندما نقوّض الفساد

شفق نيوز/ أكد رئيس هيئة النزاهة القاضي حيدر حنون، يوم الثلاثاء، مضي الهيئة في تقويض الفساد المالي والإداري المستشري في مؤسسات ودوائر الدولة العراقية.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي مشترك عقده صباح اليوم مع رئيس هيئة الإعلام والاتصالات علي المؤيد وحضره مراسل وكالة شفق نيوز.

وقال القاضي حنون خلال المؤتمر، إن تمدد بعض المؤسسات وتدخلها في عمل غير من المؤسسات، والقفز على نصوص الدستور هو جزء من الفساد، والضغط على المؤسسات هو جزء من الفساد أيضا وعلى الجميع أن يلتزم بالدستور و أواصره.

واعتبر رئيس هيئة النزاهة أن الفساد بدأ عندما تم القفز على الدستور، مردفا بالقول إن "أول سرقة وقعت هي سرقة نصوص الدستور، وعلينا دعم الدستور ومنع كل من يتطفل عليه، ومن يهدد ويتدخل بعمل المؤسسات سنقف ضده بما يتيحه القانون لهيئة النزاهة".

وأضاف أن "دستور جمهورية العراق يتميز على باقي الدساتير أن فيه أربع سلطات، وليس ثلاث سلطات فقط و هي سلطة الهيئات المستقلة"، مشيرا إلى أن "العراق سيكون منطلقا للتغيير في المنطقة عندما نعمل على تقويض الفساد الذي ارهق الدولة العراقية".