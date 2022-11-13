سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

أخرى

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

فيديو

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

رئيس هيئة النزاهة الاتحادية علاء جواد الساعدي يقدم استقالته من منصبه

Category: سیاسة

Date: 2022-11-13T09:33:59+0000
رئيس هيئة النزاهة الاتحادية علاء جواد الساعدي يقدم استقالته من منصبه

شفق نيوز/ قدم رئيس هيئة النزاهة الاتحادية القاضي علاء جواد الساعدي، يوم الأحد، استقالته من منصبه وقدم طلباً بذلك الى رئيس الوزراء محمد شياع السوداني.

وقال الساعدي في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إنَّ "تسنُّم منصبٍ مهمٍّ في الأجهزة الرقابيَّة الوطنيَّة ليس مسألة تشريفٍ ونزهةٍ يمكن أن يتمتَّع به الشخص المُكلَّف، بل هو تكليفٌ ومسؤوليَّـةٌ وطنيَّـةٌ كبيرةٌ ذات مصاعب ومتاعب تثقل كاهل المُكلَّف، وإنَّ التخلِّي عن هذا الموقع لهو راحةٌ لصاحبه وانعتاق وتحرُّر من تلك المسؤوليَّات الجسام المحفوفة بالمخاطر والمصاعب والمشاكل مع أطراف عدَّةٍ داخل السلطة التنفيذيَّـة أو الكتل الساندة لأعضائها في السلطة التشريعيَّـة، بل والتعرُّض لسهام النقذ والقدح والجرح بواسطة الأذرع الإعلاميَّـة لتلك الجهات المُتنفِّذة التي سعت لتكوين رأيٍ عامٍّ مُناهضٍ لكلِّ الجهود الخيِّرة لمُكافحة الفساد والحفاظ على المال العام".

وتابع، "من منطلق المسؤوليَّـة الوطنيَّـة المُلقاة على عاتقنا ولعدم تشبُّثنا بالمنصب بل والزهد فيه؛ ولعدم تمكُّننا من الاستمرار في موقعنا، بعد حملات التشويه والتسقيط والتشهير الذي تعرَّضت له مُؤسَّستنا، نتقدَّم إلى رئيس مجلس الوزراء بطلب الإعفاء من المنصب، مُتمنين لمن يستنَّم المنصب التوفيق والسداد في الاضطلاع بهذه المهمَّة الجسيمة، ويحظى بمساندة الجميع من السلطات الثلاث ومن أبناء المجتمع والنخب والإعلاميِّين الوطنيِّين".

related

رئاسة الجمهورية تطرح مبادرة لحل الاوضاع الراهنة

Date: 2019-10-07 21:19:16
رئاسة الجمهورية تطرح مبادرة لحل الاوضاع الراهنة

صدور امر استقدام بحق نائب في البرلمان العراقي على خلفية عقود

Date: 2019-12-03 12:30:29
صدور امر استقدام بحق نائب في البرلمان العراقي على خلفية عقود

اتهام قرابة 300 مسؤول ووزير عراقي بقضايا فساد والنزاهة تستعيد تريليوني دينار

Date: 2022-08-11 07:32:06
اتهام قرابة 300 مسؤول ووزير عراقي بقضايا فساد والنزاهة تستعيد تريليوني دينار

تأكيداً لشفق نيوز.. النزاهة تعلن استقدام محافظ ذي قار السابق

Date: 2022-03-15 06:59:36
تأكيداً لشفق نيوز.. النزاهة تعلن استقدام محافظ ذي قار السابق

على خلفية "سرقة القرن".. السوداني يأمر بنقل مدير عام تحقيقات النزاهة ويحيل ملفه إلى المحكمة

Date: 2022-11-06 13:00:05
على خلفية "سرقة القرن".. السوداني يأمر بنقل مدير عام تحقيقات النزاهة ويحيل ملفه إلى المحكمة

الحكم على رئيس مؤسسة الشهداء الحالية بالسجن سبع سنوات

Date: 2019-11-14 13:14:31
الحكم على رئيس مؤسسة الشهداء الحالية بالسجن سبع سنوات

غيابياً.. السجن الشديد بحق العبادي لإضراره بالمال العام

Date: 2020-11-12 07:47:25
غيابياً.. السجن الشديد بحق العبادي لإضراره بالمال العام

اصدار أمر بالقبض ومنع سفر احد اعضاء مجلس النواب

Date: 2019-11-07 11:47:39
اصدار أمر بالقبض ومنع سفر احد اعضاء مجلس النواب