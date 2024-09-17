رئيس هيئة المساءلة لمسعود بارزاني: نقوم بأعمالنا بعيداً عن التدخلات السياسية

شفق نيوز/ أكد رئيس الهيئة الوطنية العليا للمساءلة والعدالة في العراق باسم البدري، يوم الثلاثاء، للزعيم الكوردي مسعود بارزاني أن الهيئة تقوم بأعمالها بعيداً عن التدخلات السياسية.

جاء ذلك خلال لقاء جمعهما في مصيف صلاح الدين بمدينة أربيل عاصمة إقليم كوردستان، بحسب بيان لمقر بارزاني.

وخلال اللقاء، أشار رئيس الهيئة الوطنية العليا للمساءلة والعدالة إلى مهام وأعمال الهيئة، مؤكداً على القيام بأعمالهم بطريقة مِهنية وبعيدة عن التدخلات السياسية.

ودعا إلى التنسيق مع الجهات ذات العلاقة في إقليم كوردستان بهذا الغرض، خاصة أن هناك الكثير من الأشخاص في الإقليم الذين كانوا ضحايا لسياسات النظام العراقي السابق، من أجل التمكن من تلبية مطالبهم واحتياجاتهم ولكي تساهم الهيئة في دعمهم لضمان إنصافهم وتحقيق العدالة لهم والاستجابة لمطالبهم.

كما طالب بتحسين العلاقات بين الحكومة الاتحادية وإقليم كوردستان، وإيجاد معالجات لإزالة العوائق والعقبات التي تعترض أواصر التعاون والتنسيق بين الجانبين.