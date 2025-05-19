رئيس هيئة الحشد يشير لـ4% من سكان نينوى متورطين بالانتماء لداعش

شفق نيوز/ أكد رئيس هيئة الحشد الشعبي فالح الفياض، يوم الاثنين، أن مدينة الموصل تجاوزت مرحلة الهيمنة وتسير نحو الاستقرار، مشيراً إلى أن الأغلبية الساحقة من سكان نينوى لا علاقة لهم بالتنظيمات الإرهابية.

وقال الفياض، خلال ندوة نظمتها جامعة النور في مدينة الموصل، تحت عنوان "نينوى بين تحديات الماضي القريب وفرص المستقبل"، وحضرته وكالة شفق نيوز، إن "الوضع في نينوى ليس مثالياً، لكنه مختلف تماماً ويتجه نحو الإيجابية، مشيداً بحالة التعايش والاستقرار الأمني.

وأضاف: "كنت مسؤولاً عن ملف التدقيق الأمني لمحافظة نينوى، وتبيّن أن 96% من السكان مواقفهم الأمنية سليمة، ونسبة من تورطوا بالانتماء لداعش لم تتجاوز 4%".

وأشار رئيس هيئة الحشد، إلى أن "الموصل من أقل المناطق التي تشهد انفلاتاً سياسياً"، لكنه أقرّ بوجود إرباك في المشهد العام قائلاً: "ما تزال لدينا حالة من الشخصنة في العمل السياسي ولم تتبلور مشاريع انتخابية واضحة".

وأعرب الفياض، عن تفاؤله بأداء حكومة السوداني، قائلاً: "رئيس الوزراء بدأ يقدم شيئاً للجمهور، وهذا الجمهور بدأ يميّز بين من يعمل ومن لا يعمل"، داعياً إلى تكريس الاستقرار في نينوى، بدلاً من التنافس على النفوذ والسلطة".