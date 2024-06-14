رئيس هيئة الحشد: نحن أعداء الطائفية ونشجع على التعايش السلمي بالعراق

شفق نيوز/ شدد رئيس هيئة الحشد الشعبي فالح الفياض، يوم الجمعة، على مناهضة قوات الحش الطائفية في البلاد.

جاء ذلك في كلمة له خلال الحفل الرسمي المقام بمناسبة الذكرى العاشرة لتأسيس الحشد الشعبي وصدور فتوى الجهاد الكفائي من آية الله علي السيستاني.

وقال الفياض في كلمته، إن "الحشد الشعبي سيكون حاضرا في كل منازلة مع قواتنا الأمنية من اجل الدفاع عن العراق".

وأضاف "نحن أعداء الطائفية ونشجع على التعايش السلمي بين جميع المكونات في البلاد".