الفياض يطالب بنقل معسكرات الحشد الشعبي خارج المدن العراقية

شفق نيوز - بغداد

طالب رئيس هيئة الحشد الشعبي فالح الفياض، اليوم الأحد، القائد العام للقوات المسلحة رئيس مجلس الوزراء علي الزيدي، بنقل معسكرات الحشد إلى خارج المدن، مؤكداً الالتزام التام بالقوانين واللوائح النافذة التي تضمن انضباط حركة الحشد بالكامل.

وقال الفياض، في كلمة ألقاها خلال الحفل الرسمي المركزي لإحياء الذكرى الثانية عشرة لتأسيس الهيئة، إن "الحشد يقف ضد الطائفية، وأسهم في بناء شراكة وطنية يقاتل في خندقها أبناء المكونات والأديان كافة، على عكس ما يروجه الآخرون بأنه مشروع طائفي"، مشدداً على أن الحشد يمثل العراقيين جميعاً وأتاح المجال للأقليات للدفاع عن مناطقها.

ودعا رئيس الهيئة الحكومة والجهات المعنية إلى توفير المعسكرات البديلة واللائقة بقوات الحشد الشعبي، بما يضمن استكمال تواجده وانتشاره بشكل كامل خارج مراكز المدن والمحافظات.

وتأتي هذه المطالبة تزامناً مع الحراك الجاري بشأن ملف نزع سلاح الفصائل، وقرب انسحاب قوات التحالف الدولي المناهض لتنظيم داعش بقيادة الولايات المتحدة من البلاد.