الفياض: فضيحة إبستين تكشف زيف من هم بأعلى هرم السلطة في العالم

شفق نيوز - بغداد

اعتبر رئيس هيئة الحشد الشعبي فالح الفياض، يوم السبت، ما تُعرف بفضيحة جيفري ابستين تكشف زيف من هم بأعلى هرم السلطة في العالم.

وقال الفياض في كلمة ألقاها خلال حفل تأبيني لأحد قادة الحشد الشعبي، إن "فضيحة إبستين أعادت تعريف كثيرا من الشخصيات بينهم في قمة هرم رجال السلطة والمال والمجتمع، وهي فضيحة تكشف حقائقهم وما كانوا يقومون به، وتكشف الفرق بيننا وبينهم"، مردفا بالقول "نحن امة صادقون في الدفاع عن حقوق الانسان، ونحن امة صادقة في احترام المراة والطفل ونسعى لامتلاك المال الحلال والابتعاد عن الحرام والسحت".

وأضاف هذه الفضيحة تمثل زيفهم وأباطيلهم، وتنفي كل ادعاء اخر ويتهموننا به من التطرف والإرهاب والرجعية والماضوية"، لافتا إلى أن المتهمين بهذه الفضيحة "قد تجاوزوا إلى الاعتداء على الأطفال والنساء بشرب دمائهم وليسوا هم مجرمون عتاة ومعروفون بل هم من قادة معروفون، من رموز يقارعوننا".

وتابع الفياض القول، إن هذه الشخصيات التي تتصدر الاعلام والصحف في حياتهم وبعد مماتهم تكشف هذه الرذائل والأشياء المخزية عنهم".

وفي جانب آخر قال الفياض، إن "اختبارنا الحقيقي هو بالدفاع عن وجود الحشد الشعبي"، مشيرا الى أن "تحديات وجودية تحيط بنا وسنكون بمستوى تلك التحديات".