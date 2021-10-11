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رئيس مفوضية سابق يدحض نسب المشاركة المعلنة: الحقيقة 34%

Category: سیاسة

Date: 2021-10-11T10:35:23+0000
رئيس مفوضية سابق يدحض نسب المشاركة المعلنة: الحقيقة 34%

شفق نيوز/ دحض رئيس المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق "السابقة" عادل اللامي، يوم الاثنين، نسب المشاركة التي اعلنتها المفوضية "الحالية" للاقتراع العام في وقت سابق، مشيراً إلى أن نسبة المشاركة 34%.

وقال اللامي، لوكالة شفق نيوز، إن المفوضية أعلنت نسبة المشاركة كالتالي: عدد المصوتين ٩٠٧٧٧٧٩ *١٠٠ / تقسيم عدد الناخبين في سجل الناخبين ٢٢١١٣٦٨ = نسبة المشاركة ٤١٪.

وأضاف أن "الصحيح هو تقسيم / مجموع الناخبين المؤهلين ٢٦٦٤٢٠٨٥ = نسبة المشاركة ٣٤٪".

واعلنت مفوضية الانتخابات العراقية في وقت سابق اليوم الاثنين، أن نسبة المشاركة "الأولية" في الانتخابات التشريعية العراقية بلغت 41%.

وقالت المفوضية في منشور على صفحتها في موقع تويتر؛ إن هذه النسبة احتسبت من "مجموع المحطات المستلمة والبالغة نسبتها 94%" من مراكز الاقتراع، مشيرة إلى أن عدد المصوتين الأولي بلغ أكثر من 9 ملايين شخص.

وجاءت نسبة المشاركة في مدينة دهوك الأعلى بين مختلف المدن العراقية بنسبة 54%، وجاءت محافظة صلاح الدين في المرتبة الثانية بنسبة 48 %.

وأُغلقت، مساء أمس الأحد، صناديق الاقتراع العام في جميع المحافظات العراقية، ضمن أول انتخابات برلمانية مبكرة بعد العام 2003، بعدما فتحت أبوابها للتصويت في تمام الساعة السابعة صباحاً بتوقيت بغداد.

وشهدت عملية الاقتراع الإلكترونية بعض المشاكل التقنية، مثل أعطال في بعض الأجهزة قالت السلطات إنه تمت معالجتها، وصعوبات بمسح بصمات بعض الناخبين وعمل بعض البطاقات الانتخابية، كما شاهد صحافيون في وكالة فرانس برس.

 

 

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