رئيس مجلس محافظة نينوى يعود لمهامه: سألتزم بالإجراءات القضائية

شفق نيوز/ عاد رئيس مجلس محافظة نينوى أحمد الحاصود، يوم الاثنين، لمهام عمله مجدداً في المجلس، بعد الأمر الولائي الصادر من القضاء بوقف إجراءات إقالته، وأكد أنه سيلتزم بالإجراءات القضائية.

وقال الحاصود، خلال مؤتمر صحفي عقده في مجلس المحافظة، وحضرته وكالة شفق نيوز، إن "القضاء العراقي العادل انتصر للمظلومين، وتم إنصافنا من قبل المحكمة الإدارية من خلال الأمر الولائي".

وأضاف أن "جلسة التصويت على إقالتي شابها الظلم والحيف، وننتظر الكلمة الفصل من المحكمة المختصة"، مبيناً "نؤكد التزامنا بالإجراءات القانونية حتى صدور الحكم النهائي".

وتأتي عودة الحاصود إلى مهامه بعد إصدار محكمة القضاء الإداري قراراً ولائياً يقضي بإيقاف تنفيذ قرار الإقالة الذي صوّت عليه مجلس نينوى في 5 آذار/ مارس الجاري.

وكان مجلس محافظة نينوى قد صوت بأغلبية أعضائه على إقالة الحاصود من منصبه، وسط جدل واسع حول شرعية الجلسة والخلفيات القانونية للإقالة، ما دفع الحاصود إلى الطعن بالقرار أمام المحكمة الإدارية، التي قررت لاحقاً إيقاف التنفيذ لحين حسم الدعوى نهائياً.

ووردت لوكالة شفق نيوز، في وقت سابق من اليوم، وثيقة صادرة عن لجنة الأقاليم في البرلمان العراقي، وموجهة إلى القضاء العراقي، بشأن شهادة الحاصود، وفيها ورد أن شهادته بالدراسة الإعدادية هي من الفرع الأدبي، لكنه حصل على شهادة بطب الأسنان من أوكرانيا.