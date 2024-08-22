رئيس مجلس محافظة كركوك يدعو لعقد جلسة السبت المقبل والتركمان يعترضون

شفق نيوز/ أفاد مصدر مسؤول في مجلس محافظة كركوك، يوم الخميس، بأن رئيس المجلس دعا إلى عقد جلسة مطلع الأسبوع المقبل لمناقشة مواضيع تخص اللجان وتشكيلها، فيما حذرت الجبهة التركمانية من توزيع رئاسات اللجان على الكتل دون علم أعضائها.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "رئيس مجلس المحافظة محمد إبراهيم حافظ دعا أعضاء المجلس للحضور يوم السبت المقبل لغرض توزيع اللجان حسب المسؤوليات ومناقشة جملة من المواضيع التي تخص عمل المجلس".

وأضاف أن "جدول أعمال الجلسة تضمن دعوة المكون التركماني لتقديم أسماء مرشحيهم لشغل المناصب في اللجان التي تم تخصيصها للمكون".

من جانبه، اعتبر رئيس الجبهة التركمانية العراقية، حسن توران، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن عقد الجلسة هو "إمعان في استهداف المكون التركماني"، وتحديد يوم السبت لعقد الجلسة رغم أنه عطلة رسمية، يأتي "لإكمال ما بدأوا به من خروقات في فندق الرشيد".

وتابع "ومن ضمن فقرات جدول الأعمال دعوة المكون التركماني لتقديم أسماء مرشحين لشغل المناصب، ونؤكد لرئاسة المجلس أن المخول الوحيد لتقديم الأسماء هي قائمة جبهة تركمان العراق الموحدة علماً أن للقائمة دعوى منظورة أمام القضاء، ولا يمكن اتخاذ أي خطوة قبل صدور القرار القضائي".

وأكد توران "نحن نثق بالقضاء العراقي العادل، ولم نطلع على أي وثيقة لاتفاقية حكومة فندق الرشيد، وأن المصلحة الإستراتيجية للشعب التركماني هو أساس قرارنا للمرحلة المقبلة".