رئيس مجلس محافظة كركوك: لا انسحابات والمجلس مستقر

شفق نيوز/ أعلن رئيس مجلس محافظة كركوك إبراهيم محمد الحافظ، يوم الثلاثاء، أن لا صحة لما يتم تداوله بشأن انسحاب أي عضو من المجلس، مشيراً إلى أن هناك صفحات مغرضة تروج لعدم استقرار المجلس.

وقال الحافظ في مؤتمر صحفي، حضره مراسل وكالة شفق نيوز، إن "أي انسحاب من مجلس محافظة كركوك لا وجود له، وما يُروج بشأن انسحاب عضو المجلس ظاهر العبيدي هو ادعاء مغرض"، مبينا أنه تعرض لوعكة صحية وكان من المقرر عقد جلسة للمجلس، لكن تم تأجيلها بسبب غياب بعض الأعضاء وعدم اكتمال النصاب".

وأضاف أن "الهدف من هذه الشائعات هو زعزعة استقرار الحكومة المحلية، وهو أمر غير صحيح، لأن العضو العربي يمر بظروف صحية"، مؤكدًا أن وجوده اليوم جاء للرد على هذه الادعاءات المغرضة.

وأشار الحافظ إلى أن مجلس محافظة كركوك قرر تحويل جلسته إلى جلسة تشاورية بسبب غياب عضو تحالف العروبة، ظاهر أنور العاصي، مما أدى إلى كسر النصاب المطلوب لعقد الجلسة.

من جانبه، قال مصدر مسؤول في المجلس لوكالة شفق نيوز، إن "مجلس محافظة كركوك لم يتمكن من عقد جلسته الاعتيادية بسبب غياب العاصي، ما استدعى تحويل الجلسة إلى جلسة تشاورية، تم تأجيل عدد من المواضيع التي كانت مطروحة في الجلسة، ومنها التصويت على شعار محافظة كركوك".

في وقت لاحق، ذكر المصدر أن الجلسة التاسعة للمجلس ستستضيف مديري مرور كركوك والطرق والجسور ومكافحة المخدرات والجريمة المنظمة، وذلك لمناقشة الحوادث المرورية المتزايدة في المحافظة.

كما سيستمع المجلس إلى تقارير حول مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة في كركوك، وسبل توعية المواطنين حول مخاطر المخدرات.

وأضاف المصدر أن المجلس سيصوت أيضًا على شعار جديد للمحافظة يمثل جميع مكوناتها، من العرب والكورد والتركمان والمسيحيين.

وكانت رئاسة مجلس محافظة كركوك قد وجهت دعوة إلى النخب والشخصيات المتخصصة من أهالي كركوك للمشاركة في تصميم الشعار، الذي يعكس تاريخ المحافظة وأصالة مكوناتها وتعايشهم.