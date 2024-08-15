رئيس مجلس كركوك يباشر مهامه الأحد ولا موعد للجلسة الثالثة

شفق نيوز/ أفاد مجلس محافظة كركوك، يوم الخميس، بأن رئيس المجلس ابراهيم محمد حافظ سيباشر بمهام عمله يوم الاحد المقبل في مبنى ديوان المحافظة.

وقال مسؤول اعلام مجلس المحافظة عماد العامري لوكالة شفق نيوز، إن المجلس وبعد مباشر رئيسه سيتم تحديد آليات العمل، كما أن تحديد عقد الجلسة الثالثة لم يحدد بعد لأن الأعمال والمواضيع التي سوف تناقش في الجلسة من قبل اعضاء مجلس المحافظة مرتبط بعملية مباشرة رئيس المجلس".

وأُنتخب يوم العاشر من شهر آب/أغسطس الجاري محافظ كركوك ورئيس مجلس محافظتها في بغداد من دون مشاركة أعضاء كتلة الحزب الديمقراطي وعدد من النواب العرب، إذ تم تعيين ريبوار طه محافظا ومحمد حافظ رئيسا لمجلس المحافظة.

وقبل الاجتماع الذي انعقد في العاصمة بغداد أعلنت ثلاث كتل على انفراد وهي كتل الحزب الديمقراطي الكوردستاني والتحالف العربي والجبهة التركمانية عن مقاطعتها للاجتماع، معلنة أنها جلسة مجلس المحافظة التي أفضت لاختيار رئيس الحكومة المحلية، ورئيس مجلس محافظة كركوك غير قانونية، مؤكدة أنه لم تتم دعوتها لحضور الجلسة.