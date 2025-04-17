رئيس مجلس ذي قار يطعن بقرار إعادة المحافظ وبطلان استجوابه

شفق نيوز/ أفاد مصدر مطلع في مجلس محافظة ذي قار، يوم الخميس، بتقديم رئيس المجلس عزة الناشي، طعناً بقرار إعادة رئيس الحكومة المحلية مرتضى الإبراهيمي لمنصبه.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "الناشي، قدم طعناً بقرار محكمة القضاء الإداري، القاضي بإعادة محافظ ذي قار مرتضى الإبراهيمي، لمنصبه وبطلان استجوابه من قبل مجلس المحافظة أمام المحكمة الإدارية العليا".

وصوّت مجلس محافظة ذي قار بالأغلبية، في 14 كانون الثاني 2025، على إقالة المحافظ مرتضى الإبراهيمي من منصبه، وذلك بعد جلسة استجواب تناولت اتهامات بتجاوزات ومخالفات مالية وإدارية.

وخلال الجلسة، طرح أعضاء المجلس 13 سؤالًا على الإبراهيمي تتعلق بمخالفات إدارية ومشاريع وتوزيع الأموال بين الوحدات الإدارية.

وبعد الاستماع إلى إجاباته، قرر المجلس التصويت على عدم القناعة بأجوبته، ومن ثم صوت على إقالته من منصبه.

في حين قضت محكمة القضاء الإداري، يوم الأحد 2 آذار/مارس الماضي، بإلغاء قرار مجلس محافظة ذي قار القاضي بإقالة المحافظ مرتضى الابراهيمي، وأمرت بإعادته إلى منصبه.

واطلعت وكالة شفق نيوز، على قرار المحكمة، التي عقدت جلستها برئاسة القاضي عثمان سلمان العبودي، وجاء فيه أن الأسباب المنسوبة إلى المدعي لم تثبت قانونياً، ولم تتحقق أيٌّ من الحالات الحصرية للإقالة المنصوص عليها في القانون.

وبيّنت المحكمة أن قراري مجلس محافظة ذي قار بإقالة الإبراهيمي صدرا دون استيفاء الشروط القانونية اللازمة، ما يجعل الطعن المقدم من المحافظ المستبعد مستنداً إلى القانون، بينما جاء القرار المطعون فيه مخالفاً للأحكام القانونية النافذة.

وبناءً على ذلك، قررت المحكمة، بالإجماع، إلغاء قراري مجلس المحافظة بشأن الإقالة، وإلزام الجهة المدعى عليها، بصفتها الوظيفية، بإعادة الإبراهيمي إلى منصبه محافظاً لذي قار، مع تحميلها رسوم الدعوى وأتعاب المحاماة.