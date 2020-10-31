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رئيس مجلس وزراء مصر يزور العراق ويلتقي الكاظمي

Category: سیاسة

Date: 2020-10-31T05:49:18+0000
رئيس مجلس وزراء مصر يزور العراق ويلتقي الكاظمي

شفق نيوز/ من المقرر أن يزور رئيس مجلس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، اليوم السبت، العاصمة بغداد لترأس اجتماعات اللجنة العليا "المصرية – العراقية" المشتركة، مع نظيره العراقي مصطفى الكاظمي، بحسب ما افادت به وسائل اعلام مصرية.

يشار الى أن تلك الاجتماعات هي الثالثة في تاريخ البلدين، والتي تشمل اجتماعات يترأسها رئيسا مجلس وزراء البلدين، بحضور عدد من الوزراء وكبار المسؤولين من الجانبين.

وانعقدت "اللجنة المصرية العراقية المشتركة" مرتين فقط من قبل، خلال عامي 1988، و1989، ولكن لم يتم انعقاد اللجنة في التسعينيات أو الألفية.

وقالت تلك الوسائل ان الجانبين المصري والعراقي سيناقشان خلال انعقاد اجتماع اللجنة، التعاون في تنفيذ مخرجات القمة الثلاثية التي انعقدت بين قادة بلدان مصر والعراق والأردن، في أغسطس/آب الماضي، والتوقيع على الوثائق والاتفاقيات التي تم تجهيزها في اجتماعات الخبراء واجتماع اللجنة التحضيرية الوزارية.

كما من المقرر أن يبحث الجانبان التعاون في مشروعات "إعادة إعمار العراق".

ومن المقرر أن يعقد مجلس الأعمال "المصري – العراقي" المشترك، اجتماعاً على هامش "اللجنة العليا"، بمشاركة رجال الأعمال المصريين والعراقيين في بغداد، لوضع التصورات التفصيلية للدخول في شراكات تجارية واستثمارية تخدم مصالح البلدين.

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