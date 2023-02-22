رئيس مجلس النواب المصري يصل إلى بغداد للمشاركة في مؤتمر الاتحاد البرلماني

شفق نيوز/ وصل رئيس مجلس النواب المصري حنفي جبالي، صباح اليوم الأربعاء، إلى العاصمة بغداد بهدف المشاركة في مؤتمر الاتحاد البرلماني.

واستقبل محسن المندلاوي، النائب الأول لرئيس مجلس النواب العراقي، جبالي، والوفد النيابي المرافق له؛ والذي سيشارك في أعمال المؤتمر الرابع والثلاثين للإتحاد البرلماني العربي الذي تستضيفه العاصمة بغداد من الفترة (23-26) من الشهر الجاري.

ورحب المندلاوي بجبالي واعضاء مجلس النواب المصري المرافقين له، مؤكداً على أهمية انجاح المؤتمر والاستفادة من تواجد البرلمانات المشاركة كافة لتحقيق مصالح شعوبها.

كما أشار المندلاوي إلى عمق العلاقة التي تربط البلدين، وما يجمعهما من مشتركات حضارية وثقافية ودينية، وضرورة استثمارها لتعزيز التعاون البرلماني وتنسيق المواقف في المحافل الاقليمية والدولية، وتمنياته لهم بطيب الإقامة في بلدهم العراق.