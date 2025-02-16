رئيس مجلس النواب العراقي يصل تركيا

شفق نيوز/ وصل رئيس مجلس النواب العراقي، محمود المشهداني، مساء اليوم الأحد، إلى العاصمة التركية أنقرة في زيارة رسمية.

وبحسب بيان للمكتب الإعلامي لرئيس مجلس النواب ورد لوكالة شفق نيوز، فإنه "من المؤمل ان يجري المشهداني عدة لقاءات مع المسؤولين في تركيا للتباحث حول تطوير العلاقات بين البلدين ومناقشة التطورات التي تشهدها المنطقة".

وأضاف البيان، "كما سيناقش المشهداني مع المسؤولين أيضاً ملفات تتعلق بتطوير العلاقات بين المؤسسات التشريعية وتعزيزها وبما يخدم مصلحة البلدين".