العليمي ووزيرا خارجية الكويت والبحرين يصلون بغداد للمشاركة في القمة العربية

شفق نيوز/ وصل رئيس مجلس القيادة الرئاسي في الجمهورية اليمنية رشاد محمد العليمي، اليوم السبت، إلى العاصمة بغداد، للمشاركة في أعمال القمة العربية الرابعة والثلاثين التي تنطلق في وقت لاحق.

كما وصل لاحقا، وزير الخارجية في دولة الكويت عبدالله علي عبدالله، اليوم السبت، إلى العاصمة بغداد للمشاركة في أعمال القمة .

وأيضا في وقت لاحق، وصل وزير الخارجية البحريني عبد اللطيف بن راشد الزياني يصل إلى العاصمة بغداد للمشاركة في أعمال القمة العربية الـ34 التي ستنطلق اليوم السبت.

وكان في استقبالهم بشكل منفرد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين في مطار بغداد الدولي.

وتأتي مشاركة العليمي ضمن جدول القادة العرب الذين توافدوا إلى بغداد للمشاركة في القمة التي تبحث ملفات سياسية واقتصادية وأمنية على مستوى المنطقة.