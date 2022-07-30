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رئيس مجلس القضاء الأعلى يشكر الكاظمي ويدعو الاطراف السياسية لتبني لغة الحوار

Category: سیاسة

Date: 2022-07-30T18:00:58+0000
رئيس مجلس القضاء الأعلى يشكر الكاظمي ويدعو الاطراف السياسية لتبني لغة الحوار

شفق نيوز/ التقى رئيس مجلس القضاء الاعلى القاضي فائق زيدان اليوم السبت مصطفى الكاظمي رئيس مجلس الوزراء وبحث معه الاجراءات التي اتخذتها الحكومة في حماية مبنى مجلس القضاء الاعلى.

وذكر بيان صادر عن المجلس، ان زيدان شكر رئيس الوزراء والقوات الامنية كافة على جهودهم في حماية مؤسسات الدولة والمواطنين المتظاهرين الذين يعبرون عن احتجاجهم بالطرق السلمية.

وحث الجانبان الاطراف السياسية كافة لتبني لغة الحوار لمعالجة النقاط الخلافية وضرورة احترام السياقات الدستورية، وفقا للبيان.

يشار إلى أن أنصار التيار الصدري بزعامة رجل الدين الشيعي البارز مقتدى الصدر قد اقتحموا للمرة الثانية وخلال 72 ساعة المنطقة الخضراء المحصنة ومبنى البرلمان العراقي احتجاجا على ترشيح الإطار التنسيقي محمد شياع السوداني لمنصب رئيس مجلس الوزراء للحكومة الاتحادية المقبلة.

ولوح المتظاهرون باقتحام مبنى مجلس القضاء الأعلى، متهمين القضاة بالتسييس والانحياز للإطار التنسيقي القطب الشيعي المناوئ للصدريين.

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