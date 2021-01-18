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رئيس مجلس القضاء الأعلى العراقي يبحث مع السفير الأمريكي تسليم ترامب

Category: سیاسة

Date: 2021-01-18T10:16:00+0000
رئيس مجلس القضاء الأعلى العراقي يبحث مع السفير الأمريكي تسليم ترامب

شفق نيوز/ بحث رئيس مجلس القضاء الأعلى، يوم الاثنين، مع السفير الاميركي في بغداد، موضوع تسليم المطلوبين للقضاء العراقي.

وذكر بيان صدر عن مجلس القضاء الأعلى وورد لوكالة شفق نيوز؛ أن رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي فائق زيدان استقبل سفير الولايات المتحدة الأمريكية في بغداد ماثيو تولر.

وأشار البيان إلى أن زيدان بحث معه (السفير الاميركي) موضوع تسليم المطلوبين للقضاء العراقي من المتهمين الموجودين على الأراضي الأمريكية.

وكان مجلس القضاء الاعلى اصدر مذكرة قبض وإحضار بحق الرئيس الاميركي المنتهية ولايته دونالد ترامب، بتهمة قتل نائب رئيس هيئة الحشد الشعبي.

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