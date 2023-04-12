رئيس مجلس القضاء الاعلى يصل الى باريس

شفق نيوز/ وصل رئيس مجلس القضاء الاعلى العراقي فائق زيدان، يوم الأربعاء، الى العاصمة الفرنسية باريس لتوقيع مذكرة تفاهم.

وذكر المركز الاعلامي لمجلس القضاء الأعلى في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، ان "رئيس المجلس وصل إلى باريس رفقة وفد قضائي واداري لتوقيع مذكرة التفاهم للتعاون في مجال التدريب القضائي بين المعهد القضائي العراقي والمدرسة الوطنية الفرنسية للقضاء اضافة الى اجراء عدد من اللقاءات مع المختصين في القضاء الفرنسي والاجهزة المختصة بمكافحة الارهاب".

وتابع أن "الوفد المرافق لرئيس المجلس ضم كلا من نائب رئيس محكمة استئناف الرصافة القاضي جبار عبد دلي ونائب رئيس محكمة استئناف الكرخ القاضي جبار حسين ومدير عام المعهد القضائي فاتن محسن ومدير عام دائرة الشؤون المالية والادارية منى عبد الحسين".