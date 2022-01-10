رئيس كوردستان يهنئ الحلبوسي ونائبيه: آمل بعملية سياسية جامعة لكل القوى

شفق نيوز/ أعرب نيجيرفان بارزاني رئيس إقليم كوردستان، اليوم الاثنين، أن يكون انتخاب هيئة رئاسة مجلس النواب العراقي "فاتحة لعملية سياسية صحيحة" و"جامعة لكل القوى".

وقال رئيس كوردستان، في بيان ورد إلى وكالة شفق نيوز، "بمناسبة انتخابه رئيساً لمجلس النواب العراقي، أبارك للسيد محمد الحلبوسي وللنائبين الأول والثاني لرئيس المجلس حاكم الزاملي وشاخوان عبدالله، راجياً لهم النجاح والموفقية".

وأضاف "آمل أن يصبح انتخاب هيئة رئاسة مجلس النواب العراقي فاتحة لعملية سياسية صحيحة في البلد، جامعة لكل قوى وأطراف ومكونات البلد وتمضي بالعراق نحو مرحلة جديدة من الأمن والاستقرار السياسيين والعمل الجماعي من أجل المزيد من الخدمات وحاضر ومستقبل أفضل للمواطنين".

وأمس الاحد، عد الزعيم الكوردي مسعود بارزاني، عملية انتخاب هيئة رئاسة مجلس النواب العراقي بداية "مهمة" لتعديل مسار العملية السياسية واساسا لتأسيس مستقبل مشرق ومستقر وتمتين الديمقراطية والشراكة في العراق.

وانتخب البرلمان العراقي رئاسة جديدة تتكون من محمد الحلبوسي -تقدم- رئيسا، حاكم الزاملي- الكتلة الصدرية- نائباً أولاً، شاخوان عبدالله- الحزب الديمقراطي الكوردستاني- نائباً ثانيا.

من جانبه، أجرى رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني، اتصالاً هاتفياً مع محمد الحلبوسي هنأه فيه على انتخابه رئيساً لمجلس النواب العراقي.

كذلك هنأ رئيس الحكومة كلاً من حاكم الزاملي وشاخوان عبد الله على انتخابهما نائبين لرئيس مجلس النواب، متمنياً لهما النجاح والتوفيق.