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رئيس كوردستان والحلبوسي يصلان الى النجف للقاء الصدر.. صور

Category: سیاسة

Date: 2022-01-31T06:43:47+0000
رئيس كوردستان والحلبوسي يصلان الى النجف للقاء الصدر.. صور

شفق نيوز/ وصل رئيس اقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني ورئيس البرلمان العراقي محمد الحلبوسي، يوم الاثنين، الى مدينة النجف للقاء زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر.

وتأتي هذه الزيارة بناء على مبادرة من الزعيم الكوردي مسعود بارزاني.

وقال مسعود بارزاني، في بيان ورد إلى وكالة شفق نيوز، إنه من أجل معالجة المشاكل وتهيئة أجواء مناسبة للعملية السياسية في العراق طرحت مبادرة سياسية، وفي هذا الإطار اقترحت ان يزور كلا من السيدين نيجيرفان بارزاني ومحمد الحلبوسي إلى السيد مقتدى الصدر والتشاور حول استمرار العملية السياسية لإزالة المعوقات التي تعيق العملية السياسية.

واعرب بارزاني عن امله، لأن تكون لهذه المبادرة نتائج ايجابية وفي صالح العراق وجميع مكوناته.

من جانبه قال مكتب الحلبوسي في بيان، ورد إلى لوكالة شفق نيوز، إن وفداً يضم الاخير ورئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني ورئيس تحالف السيادة خميس الخنجر، وصل، صباح اليوم، إلى الحنانة للقاء زعيم التيار الصدري  مقتدى الصدر.

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