رئيس كتلة ينتقد تكليف نواب بمناصب تنفيذية: مرشحون من الأحزاب

شفق نيوز/ انتقد رئيس كتلة بيارق الخير النيابية محمد الخالدي، يوم الاحد، اجراءات حكومة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي باختيار بعض أعضاء البرلمان للمناصب التنفيذية.

وقال الخالدي لـوكالة شفق نيوز، إن "الأحزاب السياسية رشحت بعض نوابها للمناصب التنفيذية بحكومة الكاظمي، بعضهم تم اختيارهم وتكليفهم بالمنصب".

وأضاف أن "اختيار وتكليف النواب بالمناصب التنفيذية، يأتي وفق المحاصصة الحزبية للكتل السياسية المشاركة بتشكيل الحكومة"، لافتا إلى إنه "لا يمكن لعضو مجلس النواب تسلم منصب تنفيذي، إلا بعد تقديم استقالته من عضوية البرلمان".

وكان مجلس الوزراء قد قرر في جلسة، الاسبوع الماضي، اختيار النائب عن كتلة الفتح النيابية محمد صاحب الدراجي لمنصب رئيس هيئة التصنيع الحربي، كما تم تكليف النائبة هدى سجاد بمنصب رئيس هيئة الحماية الاجتماعية بوزارة العمل والشؤون الاجتماعية.