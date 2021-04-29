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رئيس كتلة يكشف عن تحرك للطعن بقانون الانتخابات البرلمانية

Category: سیاسة

Date: 2021-04-29T09:26:07+0000
رئيس كتلة يكشف عن تحرك للطعن بقانون الانتخابات البرلمانية

شفق نيوز/ كشف رئيس كتلة بيارق الخير النيابية محمد الخالدي، يوم الخميس، عن تحرك نيابي للطعن بقانون الانتخابات البرلمانية، فيما لفت إلى إن الحكومة ستطعن أيضا بالقانون.

وقال الخالدي لوكالة شفق نيوز؛ إن "هناك بعض مواد قانون انتخابات مجلس النواب بحاجة إلى تعديل، أهمها استخدام البطاقة البايومترية"، مشيرا إلى أنه "لا يمكن إجراء الانتخابات في موعدها المحدد بظل بقاء القانون على ما هو عليه الأن".

وأضاف إن "هناك تحركاً على المحكمة الاتحادية للطعن بقانون الانتخابات، وتم أيضا مفاتحة رئاستي الجمهورية والوزراء لغرض الطعن ببعض مواد وفقرات القانون".

وبين الخالدي، إن "الحكومة ستطعن بقانون الانتخابات من أجل وضع شروط استخدام البطاقة البايومترية في الانتخابات المقبلة".

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