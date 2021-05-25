رئيس كتلة يذكّر الكاظمي بمصير سلفه بشأن قمع المتظاهرين

شفق نيوز/ عبر رئيس كتلة بيارق الخير النيابية محمد الخالدي، الثلاثاء، عن رفضه لقمع المحتجين في العاصمة بغداد، مذكرا رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي بمصير سلفه عادل عبد المهدي.

وقال الخالدي لوكالة شفق نيوز، "للأسف حكومة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي اتبعت منهج سلفها حكومة عادل عبد المهدي؛ وورثت عنها عملية الاعتداء على المتظاهرين السلمين في ساحة التحرير".

وأضاف إن "على الحكومة الحالية أخذ الدرس عما حدث في حكومة عبد المهدي، وعليها محاسبة كل من اعتدى على المتظاهرين".

وطالب الخالدي رئاسة مجلس النواب لمناقشة "حادثة الاعتداء وما حدث في ساحة التحرير ومحاسبة من اطلاق النار على المتظاهرين السلمين".

وسقط متظاهر ضحية وأصيب آخرون برصاص قوات الأمن خلال فض التظاهرة الحاشدة في ساحة التحرير وسط بغداد بالقوة.

وشهدت بغداد الثلاثاء تظاهرات حاشدة للمطالبة بملاحقة المسؤولين عن قتل المتظاهرين وتقديمهم للعدالة.

وكانت الاحتجاجات الشعبية قد أطاحت بحكومة رئيس الوزراء السابق عادل عبد المهدي عقب أعمال عنف دامية تخللت التظاهرات.