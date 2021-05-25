سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

فيديو

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

رئيس كتلة يذكّر الكاظمي بمصير سلفه بشأن قمع المتظاهرين

Category: سیاسة

Date: 2021-05-25T17:27:07+0000
رئيس كتلة يذكّر الكاظمي بمصير سلفه بشأن قمع المتظاهرين

شفق نيوز/ عبر رئيس كتلة بيارق الخير النيابية محمد الخالدي، الثلاثاء، عن رفضه لقمع المحتجين في العاصمة بغداد، مذكرا رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي بمصير سلفه عادل عبد المهدي.

وقال الخالدي لوكالة شفق نيوز، "للأسف حكومة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي اتبعت منهج سلفها حكومة عادل عبد المهدي؛ وورثت عنها عملية الاعتداء على المتظاهرين السلمين في ساحة التحرير".

وأضاف إن "على الحكومة الحالية أخذ الدرس عما حدث في حكومة عبد المهدي، وعليها محاسبة كل من اعتدى على المتظاهرين".

وطالب الخالدي رئاسة مجلس النواب لمناقشة "حادثة الاعتداء وما حدث في ساحة التحرير ومحاسبة من اطلاق النار على المتظاهرين السلمين".

وسقط متظاهر ضحية وأصيب آخرون برصاص قوات الأمن خلال فض التظاهرة الحاشدة في ساحة التحرير وسط بغداد بالقوة.

وشهدت بغداد الثلاثاء تظاهرات حاشدة للمطالبة بملاحقة المسؤولين عن قتل المتظاهرين وتقديمهم للعدالة.

وكانت الاحتجاجات الشعبية قد أطاحت بحكومة رئيس الوزراء السابق عادل عبد المهدي عقب أعمال عنف دامية تخللت التظاهرات.

related

بالتزامن مع زيارة الكاظمي .. خروج تظاهرات بالبصرة ترفع علم اقليم المحافظة

Date: 2020-07-15 10:42:54
بالتزامن مع زيارة الكاظمي .. خروج تظاهرات بالبصرة ترفع علم اقليم المحافظة

نائب رئيس البرلمان يحمّل بغداد مسؤولية ما يجري في السليمانية

Date: 2020-12-08 16:48:05
نائب رئيس البرلمان يحمّل بغداد مسؤولية ما يجري في السليمانية

بالفيديو والصور.. الكاظمي يتجول وسط بغداد

Date: 2021-01-04 15:36:37
بالفيديو والصور.. الكاظمي يتجول وسط بغداد

لأول مرة.. الكاظمي يتجول بين متظاهرين ويتعهد بتلبية مطالبهم

Date: 2020-08-05 14:38:48
لأول مرة.. الكاظمي يتجول بين متظاهرين ويتعهد بتلبية مطالبهم

منظمة دولية تهاجم وعود الكاظمي: ليست سوى حبر على ورق

Date: 2020-10-01 12:48:16
منظمة دولية تهاجم وعود الكاظمي: ليست سوى حبر على ورق

حكومة الكاظمي تخلّد "ثورة تشرين" بإقامة نصبين تذكاريين

Date: 2020-09-19 16:49:25
حكومة الكاظمي تخلّد "ثورة تشرين" بإقامة نصبين تذكاريين

محتجون غاضبون من "صورة مسيئة" يحاولون اقتحام المنطقة الخضراء ببغداد

Date: 2020-07-05 10:46:55
محتجون غاضبون من "صورة مسيئة" يحاولون اقتحام المنطقة الخضراء ببغداد

الكاظمي يلتقي وفدا امريكيا في بغداد ويناقشان عدة مواضيع بينها الانسحاب العسكري من العراق

Date: 2021-05-04 12:02:40
الكاظمي يلتقي وفدا امريكيا في بغداد ويناقشان عدة مواضيع بينها الانسحاب العسكري من العراق