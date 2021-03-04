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رئيس كتلة برلمانية: قوى سياسية اشترطت تمرير قانون الاتحادية مقابل الموازنة

Category: سیاسة

Date: 2021-03-04T11:23:10+0000
رئيس كتلة برلمانية: قوى سياسية اشترطت تمرير قانون الاتحادية مقابل الموازنة

شفق نيوز/ كشف رئيس كتلة ارادة البرلمانية حسين عرب، اليوم الخميس، عن وضع شروط من قبل بعض القوى السياسية بشأن تمرير مشروع قانون موازنة سنة 202.

وقال عرب، لوكالة شفق نيوز، ان "هناك قوى سياسية (لم يسمها) اشترطت تمرير قانون المحكمة الاتحادية، مقابل تمرير مشروع قانون موازنة سنة 2021"، مشيرا إلى أن "قانون المحكمة الاتحادية أدرج في جلسة اليوم".

وبين ان "جلسة اليوم، لم تتضمن إدراج او اضافة قانون الموازنة للتصويت، بل ستكون هناك جلسة خاصة لموازنة 2021، أما يوم السبت او الأحد، كحد اقصى، وهناك توافق على هذا الأمر، وتمريرها سكون وفق توافق الجميع".

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