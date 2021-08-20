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رئيس كتلة: الانتخابات ستؤجل بنسبة 90% إلى نيسان 2022

Category: سیاسة

Date: 2021-08-20T11:30:08+0000
رئيس كتلة: الانتخابات ستؤجل بنسبة 90% إلى نيسان 2022

شفق نيوز/ رجح رئيس كتلة بيارق الخير النيابية محمد الخالدي، يوم الجمعة، إعلان تأجيل إجراء الانتخابات البرلمانية، وترحيلها إلى نيسان 2022.

وقال الخالدي لـوكالة شفق نيوز، إن "المعلومات المتوفرة تشير إلى أن رؤساء الكتل السياسية لم يستطيعوا إقناع المقاطعين للانتخابات بالعدول عن قرارهم والمشاركة بالانتخابات المقبلة".

وأضاف أن "عدد المقاطعين للانتخابات يساوي نصف عدد المشاركين بانتخابات 2018، بالتالي فإن الانتخابات البرلمانية ستؤجل بالنسبة 90% من موعدها المحدد إلى نيسان 2022".

وخلص الخالدي، إلى أن "شهر أيلول المقبل قد يشهد إعلان تأجيل إجراء انتخابات مجلس النواب باتفاق القوى السياسية".

وتتهم كتل سياسية بعضها البعض بالسعي لتأجيل الانتخابات البرلمانية المقرر إجراؤها في العاشر من شهر تشرين الأول المقبل، وهو الموعد الذي كانت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات قد أكدت أنه موعد "حتمي لا رجعة عنه".

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