رئيس كتلة: الانتخابات البرلمانية العراقية ستؤجل لهذا السبب

شفق نيوز/ رجح رئيس كتلة بيارق الخير النيابية محمد الخالدي، يوم السبت، عودة مجالس المحافظات إلى العمل وتأجيل انتخابات مجلس النواب إلى إشعار أخر.

وقال الخالدي لوكالة شفق نيوز، إن "قرار مجلس النواب بإلغاء عمل مجالس المحافظات خاطئ ومخالف للقانون"، مشيرا إلى أن "المحكمة الاتحادية ستنظر بالطعن المقدم لها بشأن إلغاء مجالس المحافظات وعودتها للعمل".

وأضاف أن "عودة مجالس المحافظات للعمل سيدفع الكتل السياسية إلى تأجيل الانتخابات البرلمانية عن موعدها المحدد إلى إشعار أخر".

وبين الخالدي "كان الأولى تعديل قانون انتخابات مجالس المحافظات ومن بعدها تجرى بموعد يحدد لاحقا على أن تجرى بعدها انتخابات مجلس النواب".

وصوت مجلس النواب العراقي، في 31 آذار الماضي، على حل نفسه في السابع من تشرين الأول المقبل، استعدادا لإجراء الانتخابات التشريعية المقررة في العاشر من الشهر نفسه.

وكان القيادي في تحالف الفتح غضنفر البطيخ، قد اكد لوكالة شفق نيوز، إن "الانتخابات المبكرة في العراق، لن تجري في حزيران 2021، كما وعدت الحكومة العراقية بذلك، فهذا الموعد سوف يؤجل الى نهاية سنة 2021، لأسباب عدة منها الظرف المالي والصحي، لكن في الحقيقة لا يوجد توافق واتفاق على هذا الأمر".

وبين انه "بعد تأجيل موعد الانتخابات المبكرة الى نهاية سنة 2021، سوف يتم تأجيلها مرة ثانية، إلى أيار 2022، حيث موعد الانتخابات الاعتيادية، وهذا السيناريو من الآن يجري إعداده، وهناك شبه توافق عليه بين قوى سياسية متنفذة".

وأعلن رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي في (31 تموز 2020) إن الانتخابات البرلمانية المبكرة ستجري في السادس من حزيران/يونيو 2021. وتعهد بإجراء انتخابات نزيهة بعيداً عن سطوة السلاح.