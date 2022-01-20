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رئيس إقليم كوردستان يؤكد على أهمية فتح سفارة لسويسرا في بغداد

Category: سیاسة

Date: 2022-01-20T09:27:49+0000
رئيس إقليم كوردستان يؤكد على أهمية فتح سفارة لسويسرا في بغداد

شفق نيوز/ بحث رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني يوم الخميس مع السفير السويسري لدى العراق والأردن لوكاس غاسر مجموعة من القضايا الداخلية من بينها الأوضاع السياسية في البلاد.

وذكر بيان صادر عن رئاسة الإقليم، بأن الرئيس بارزاني التقى صباح اليوم غاسر، والوفد المرافق له.

وأضاف أنه جرى خلال الاجتماع بحث تقوية علاقات العراق وإقليم كوردستان مع سويسرا، وفي هذا السياق جرى التأكيد على أهمية فتح سفارة سويسرية في بغداد، كما جرت مناقشة العملية السياسية والوضع في العراق بصورة عامة.

ووفقا للبيان فإن الجانبين اتفقا بأن التعددية القومية والدينية في العراق عامل ثراء ومن المهم أن يتوصل العراقيون بصدد العملية السياسية في البلد إلى تفاهم مشترك وأن تكون الحكومة القادمة والعملية السياسية عموماً جامعة تخدم الاستقرار السياسي ومصالح العراق وكل مكوناته وتكون في مستوى التحديات التي تواجهها.

بدوره أكد الرئيس بارزاني أن من المهم أن يستتب الاستقرار السياسي في العراق ويتم العثور على طريق للعمل المشترك والشراكة وحل المشاكل، خاصة مشاكل أربيل – بغداد، وهذا بحاجة إلى إرادة وقرار سياسيين، وأن يتم الالتزام بالدستور وترسخ الفدرالية، وأن يواصل المجتمع الدولي مساندة العراق.

أوضاع المنطقة بصورة عامة وعلاقات العراق وإقليم كوردستان مع الدول المجاورة والمنطقة ومجموعة مسائل تحظى بالاهتمام المشترك، شغلت محوراً آخر للاجتماع، حسب البيان.

 

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