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نيجيرفان بارزاني يلتقي الحلبوسي والخنجر ويبحثون إمكانية تجاوز عقبات المرحلة السياسية الحالية

Category: سیاسة

Date: 2022-06-11T16:07:22+0000
نيجيرفان بارزاني يلتقي الحلبوسي والخنجر ويبحثون إمكانية تجاوز عقبات المرحلة السياسية الحالية

شفق نيوز/ التقى رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني، اليوم السبت، رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، ورئيس تحالف السيادة خميس الخنجر.

وذكر بيان صادر عن مكتب الحلبوسي أنه جرى، خلال اللقاء، بحث تطورات الأوضاع السياسية في البلاد، وتبادل وجهات النظر والرؤى التي تسهم في تجاوز عقبات المرحلة المقبلة.

وكان وفد رفيع المستوى من تحالف السيادة ضم رئيس مجلس النواب العراقي محمد الحلبوسي ورئيس التحالف خمیس الخنجر قد وصل في وقت سابق من اليوم إلى مدينة أربيل عاصمة إقليم كوردستان والتقى الزعيم الكوردي مسعود بارزاني.

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