رئيس إقليم كوردستان يعلن موقفه من مبادرة الكاظمي

شفق نيوز/ أعلن رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني، الاثنين، دعمه لمبادرة سياسية أطلقها رئيس الحكومة مصطفى الكاظمي.

وقال بارزاني في تغريدة له، "ادعم دعوة رئيس الوزراء السيد الكاظمي من أجل عقد حوار وطني بين الأطراف العراقية المختلفة وإجراء حوار حقيقي عميق بغية الوصول الى اتفاق نهائي ووضع حلول جذرية لمشاكل ٳقليم كوردستان مع الحكومة العراقية الاتحادية بموجب الدستور".

وأطلق رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، يوم الاثنين، دعوة إلى معارضي الحكومة، لما أسماه "حوار مفتوح وصريح" قائم على أساس مصلحة البلد وأمنه وسيادته، وكذلك دعا إلى حوار وطني حقيقي للتوصل لاتفاق نهائي للعلاقة بين الحكومة المركزية وإقليم كوردستان بما يحفظ وحدة الأراضي ومعالجة المشاكل جذرياً.