رئيس إقليم كوردستان يشيد بدور القضاء في حسم قانون المحكمة الاتحادية

شفق نيوز/ اشاد رئيس اقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني خلال لقائه مع رئيس مجلس القضاء الاعلى فائق زيدان، يوم السبت، بالجهود والدور الايجابي في حسم ومعالجة مشكلة تعديل قانون المحكمة الاتحادية واعادة تأسيس المحكمة.

وجاء في بيان لرئاسة الاقليم ورد لوكالة شفق نيوز، ان بارزاني وخلال زيارته الى بغداد التقى، رئيس مجلس القضاء الاعلى فائق زيدان وعددا من القضاة ورؤساء المحاكم.

وأشاد بارزاني بمجلس القضاء الاعلى وخصوصا رئيس المجلس فائق زيدان للجهود والدور الايجابي في حسم ومعالجة مشكلة تعديل قانون المحكمة الاتحادية واعادة تأسيس المحكمة التي من المقرر ان تشرع باعمالها في المستقبل القريب، متمنيا لها النجاح.

واضاف البيان الى ان الجانبين كانا متفقين في الرأي ان مهمة المحكمة الاتحادية مهمة صعبة وضرورية وان عمل وقرارات وحسم القضايا تعكس نظاما محكما للعدالة لكي تحصل على الثقة التامة من جميع المكونات العراقية وان يشعر الجميع بالاطمئنان ازاءها.

واشار البيان الى انه في جزء آخر من الاجتماع اكد الجانبان على اهمية وضرورة التعاون والتنسيق المؤسسات القضائية الاتحادية واقليم كوردستان، وناقشا عددا من الموضوعات الاخرى المرتبطة بالسلطة القضائية والمؤسسات القضائية.

من جهته، اكد بيان لمجلس القضاء الاعلى بأن الجانبين بحثا تطوير عمل المحاكم في الاقليم والجهد المشترك في تعقب المخالفين للقانون.

وأضاف البيان أن اللقاء حضره رئيس هيئة الاشراف القضائي جاسم محمد عبود ورئيس محكمة استئناف بغداد الرصافة عماد الجابري ورئيس محكمة استئناف بغداد الكرخ خالد طه.