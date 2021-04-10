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رئيس إقليم كوردستان يزور بغداد قريبا

Category: سیاسة

Date: 2021-04-10T04:32:50+0000
رئيس إقليم كوردستان يزور بغداد قريبا

شفق نيوز/ أعلن فلاح مصطفى المستشار الأقدم للسياسة الخارجية لرئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني، أن الأخير، سيزور بغداد خلال الأيام المقبلة لإجراء اجتماعات مع المسؤولين في الحكومة الاتحادية، مبينا أن الهدف الزيارة تطوير وتعزيز العلاقات بين الطرفين وتكوين رؤية مشتركة وفهم مشترك للتحديات التي تواجه العراق والمنطقة بشكل عام. 

ونقلت صحيفة "الصباح" شبه الرسمية في عددها الصادر اليوم السبت عن مصطفى قوله، إنه "تم تحديد موعد الزيارة في الأيام المقبلة، وتعتبر مبادرة من قبل رئيس الاقليم لزيارة بغداد وعقد اجتماعات ومباحثات مع رئيسي الجمهورية والوزراء وعدد من المسؤولين".

وأضاف، أنه "من الضروري تبادل الزيارات بين الحكومتين في الاقليم والاتحادية التي من شأنها تعزيز أواصر العلاقات بشكل رصين وقوي", لافتا إلى أنه "كلما كان هناك فهم مشترك وتعاون وثيق، كلما زاد الاستقرار بين الحكومتين".

وأوضح أن "هنالك الكثير من المحاور التي سيتم التطرق اليها خلال الاجتماعات مع المسؤولين ببغداد أثناء الزيارة، من ضمنها ما يتعلق بتنفيذ ما تم الاتفاق عليه بعد التصويت على الموازنة، وأن يكون هناك استقرار سياسي واقتصادي، وبالتالي فرص عمل جديدة وتقديم الخدمات لجميع المواطنين من البصرة الى زاخو".

وتابع مصطفى بالقول: "كما سيتم الحديث عن وضع البلد بشكل عام في ظل وباء كورونا وتوفير اللقاحات والتدابير الممكنة والوضع الاقتصادي والتنسيق الأمني المشترك في ما يتعلق بمحاربة الإرهاب والقضاء عليه بشكل نهائي وعدم السماح للخلايا النائمة بالظهور مرة اخرى، وغيرها من المحاور المهمة التي تهدف الى توطيد وتحسين العلاقات وإدامتها بما يخدم المصلحة المشتركة.

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