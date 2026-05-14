رئيس إقليم كوردستان وقادة سياسيون والمرشحون للحقائب الوزارية يصلون إلى البرلمان

شفق نيوز- بغداد

وصل رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني، وعدد من القادة السياسيين والمرشحين للحقائب الوزارية، يوم الخميس، إلى مبنى مجلس النواب، قبيل التصويت على حكومة رئيس الوزراء المكلف علي الزيدي.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، في البرلمان، إن رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني، وصل مساء اليوم إلى مبنى مجلس النواب، وكان في استقباله رئيس المجلس هيبت الحلبوسي.

ولفت مراسلنا إلى وصول رئيس الجمهورية نزار آميدي إلى البرلمان، ورئيس مجلس القضاء الأعلى فائق زيدان، ورئيس الوزراء (المنتهية ولايته) محمد شياع السوداني، ورئيس الاتحاد الوطني الكوردستاني بافل طالباني.

وأشار مراسلنا كذلك إلى وصول ورئيس تيار الحكمة عمار الحكيم، ورئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي، ورئيس حركة سومريون أحمد الأسدي، والأمين العام لحركة عصائب أهل الحق قيس الخزعلي، ورئيس حزب تقدم محمد الحلبوسي، وأيضا وصول المرشحين للحقائب الوزارية إلى مبنى البرلمان.

وأضاف مراسلنا أن رئيس الوزراء المكلف علي الزيدي، وصل البرلمان وكان في استقباله رئيس مجلس النواب هيبت الحلبوسي.

ومن المقرر أن يصوّت البرلمان العراقي، اليوم الخميس، على البرنامج الوزاري وحكومة الزيدي، فيما قالت مصادر قريبة منه إنه لم يحسم بعد بعض الحقائب وما زال يراجع أسماء مرشحين قدمتها الكتل السياسية.

وكان مكتب النائب الأول لرئيس مجلس النواب عدنان فيحان، قد أعلن في وقت سابق من اليوم الخميس، بعقد اجتماع حاسم في مكتبه مع رؤساء الكتل قبيل بدء جلسة التصويت على منح الثقة للحكومة الجديدة.