رئيس إقليم كوردستان والسامرائي يحثّان على حماية الاستقرار والمصالح العليا للبلاد

شفق نيوز- بغداد

حثّ رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني، ورئيس تحالف العزم مثنى السامرائي، مساء اليوم الاثنين، على ضرورة حماية الاستقرار ومصالح العراق العليا.

وذكر بيان لرئاسة الإقليم ورد لوكالة شفق نيوز، أن بارزاني وضمن برنامج عمله في بغداد، اجتمع مع رئيس تحالف العزم، حيث بحثا العملية السياسية في العراق وخطوات تشكيل الحكومة الجديدة.

وخلال الاجتماع، تم التأكيد على أهمية الالتزام بالتوقيتات الدستورية لتشكيل الحكومة بعد تكليف السيد رئيس الوزراء المكلف.

واتفق الجانبان على ضرورة تعزيز التنسيق والتفاهم بين بغداد وأربيل، كما جرى التأكيد على الدور الفاعل لإقليم كوردستان في بغداد كركيزة لحل المشاكل العالقة.

وفي محور آخر من اللقاء، جرى بحث العلاقات المتوازنة بين الأطراف السياسية، حيث تم التأكيد على التعاون فيما بينهم من أجل حماية الاستقرار والمصالح العليا للبلاد.

ووصل رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني، صباح اليوم الاثنين، إلى العاصمة الاتحادية بغداد، في زيارة تستغرق يومين، لبحث ثلاثة ملفات رئيسة، حيث أجرى لقاءات مع قادة الإطار التنسيقي الذي يجمع القوى الشيعية، ورئيس الوزراء المكلف علي الزيدي، ورئيس مجلس النواب هيبت السامرائي، وزعيم تيار الحكمة الوطني عمار الحكيم، والمجلس السياسي الوطني "السني".