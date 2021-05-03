رئيس إقليم كوردستان والحلبوسي يتفقان على العمل المشترك لتجاوز الأزمات

شفق نيوز/ اتفق رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني ورئيس مجلس النواب (البرلمان) العراقي محمد الحلبوسي، يوم الاثنين، على العمل المشترك لتجاوز المشاكل والأزمات التي تعاني منها البلاد.

جاء ذلك خلال استقبال بارزاني لضيفه الحلبوسي في أربيل عاصمة إقليم كوردستان، وفق بيان صادر عن رئاسة الإقليم ورد لوكالة شفق نيوز.

وأفاد البيان بأن الجانبين "بحثا أوضاع العراق عامة، والانتخابات المبكرة في العراق، والتوقعات حول خارطة التحالفات السياسية المستقبلية، والعلاقات بين اربيل وبغداد، ومخاطر تنظيم داعش وتحركاته، والتعاون والتنسيق بين الجهات في اطار الأمن والاستقرار، اضافة الى الوضع في المنطقة ومسائل أخرى".

واتفق بارزاني والحلبوسي على "ضرورة وأهمية العمل الوطني المشترك بين السلطات كافة، ومكونات البلد لمواجهة التحديات، وتخطي المشاكل والأزمات، والحفاظ على وحدة الصف، والوئام ضمن الحفاظ على الهدوء والاستقرار في البلد".

وعبر الطرفان عن أملهما، في "إجراء الانتخابات المقبلة بما يحقق تطلعات المواطنين في الاستقرار وتوفير الخدمات ومستقبل أفضل".

ويجري الحلبوسي زيارة لإقليم كوردستان، والتقى أيضاً الزعيم الكوردي مسعود بارزاني ورئيس حكومة الإقليم مسرور بارزاني.

وتأتي زيارة الحلبوسي قبل خوض الانتخابات البرلمانية العراقية المبكرة في العاشر من تشرين الأول/أكتوبر المقبل.