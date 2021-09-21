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رئيس إقليم كوردستان: قضية كركوك جدية وعميقة وتحتاج إلى حل

Category: سیاسة

Date: 2021-09-21T09:23:10+0000
رئيس إقليم كوردستان: قضية كركوك جدية وعميقة وتحتاج إلى حل

شفق نيوز/ أكد رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني يوم الثلاثاء إن قضية محافظة كركوك المتنازع عليها بين أربيل وبغداد "جدية وعميقة وتحتاج إلى حل".

جاء ذلك في جواب للرئيس بارزاني وهو النائب الأول للحزب الديمقراطي الكوردستاني في سؤال صحفي وجه اليه بشأن إعادة فتح مقار الحزب في تلك المحافظة، إن موضوع كركوك لا يقتصر على فتح المقار وحسب بل هي مسألة عميقة وجدية، وتحتاج إلى حل.

وقال أيضا إنه "يتعين إيجاد حل لكركوك ضمن إطار العراق، ومن بينها المادة 140 من الدستور"، مشددا على ضرورة التوصل إلى اتفاق مع الحكومة العراقية لضمان حقوق الشعب الكوردي في كركوك.

وحول العلاقات بين أربيل وبغداد قال رئيس الإقليم إن العلاقات جيدة مع بغداد، ولكن هناك عدد من القضايا العالقة بحاجة إلى الحوار والحل، قائلا: نأمل إيجاد حل لتلك القضايا بعد الانتخابات.

من: كوردستان TV

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