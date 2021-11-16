رئيس إقليم كوردستان: إدارة مناطق المادة 140 بشراكة بغداد واربيل ستقطع الطريق على عودة داعش

شفق نيوز/ جدد رئيس اقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني يوم الثلاثاء دعوته إلى ضرورة أن تكون هناك إدارة مشتركة للمناطق المتنازع عليها بين أربيل وبغداد لعدم السماح لتنظيم داعش للتوسع مرة أخرى في البلاد، مبينا أن العوامل التي أدت إلى ظهور هذا التنظيم المتشدد لم تنه لغاية الآن.

وقال الرئيس بارزاني في كلمة له في"منتدى السلام والأمن في الشرق الأوسط" الذي تحتضنه الجامعة الأمريكية في كوردستان – دهوك، إن "الانتخابات الاخيرة جرت قبل موعدها في 6 أشهر نزولا عند مطالب المتظاهرين في احتجاجات العام 2019"، مشددا على أن "يتعين أن يكون لدينا موقف ورؤية لعراق ما بعد وقبل داعش ونسأل أنفسنا عن العوامل التي ادت لظهور داعش هل انتهت؟ الجواب لا".

وأضاف أنه "بعد الانتخابات الفرصة متاحة لمنح الحقوق الطبيعية للشعب، وتحقيق الأمن والاستقرار، وهذا أيضا يحتاج إلى وقت، وينبغي للحكومة المقبلة على تحقيق مطالب الشعب، والشراكة السياسية بين الجميع".

تتمة..